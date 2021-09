MH17: wat nou we weten het nu wel? Het verdriet wordt echt niet minder

Een dochter die droomt dat ze door het rampgebied dwaalt en blijft roepen: pap, waar ben je nou? Een zus die binnenkort gaat trouwen, maar degene die haar getuige zou zijn, is er niet meer. Een vader die al zeven jaar lang andere jonge vrouwen voor zijn dochter Elsemiek aanziet. Maar ze is het nooit, want Elsemiek zat samen met 297 anderen op vlucht MH17.