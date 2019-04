Michael Jackson-fans voeren actie bij McDonald's en Paradiso

Ze zijn verontwaardigd omdat McDonald's vorige week bij het filiaal in Best een standbeeld van Michael Jackson, dat er al 23 jaar stond, heeft verwijderd. Aanleiding daarvoor was de documentaire Leaving Neverland, waarin twee mannen the King of Pop beschuldigen van seksueel misbruik. De fans noemen deze film eenzijdig. De actievoerders zetten hun verontwaardiging kracht bij door met een vrachtauto naar McDonald's te rijden met daarop de tekst 'Michael Jackson is onschuldig - Ken de feiten' en een verwijzing naar de website mjinnocent.com . Op de route van het mobiele billboard ligt ook Paradiso. Het poppodium annuleerde onlangs een tribute-voorstelling rondom Michael Jackson.

'Niet hard te maken'

'McDonald's geeft aan dat ze vrezen dat Michael Jackson ook onprettige gevoelens bij klanten op kan roepen. De film Leaving Neverland is echter ongelooflijk eenzijdig, alleen gebaseerd op verklaringen van twee mannen, en juridisch niet hard te maken,' staat in een persverklaring van de Nederlandse fans van MJ Innocent.



Ze vinden het besluit van McDonald's te snel. De fans hadden liever gezien dat McDonald's met hen in gesprek was gegaan om gezamenlijk een oplossing te zoeken. 'Helaas heeft McDonald's er voor gekozen het beeld in alle stilte te verwijderen.’



Het beeld in Best werd jaarlijks bezocht door duizenden mensen die hiervoor speciaal naar Best kwamen, ook vanuit Duitsland, België en Frankrijk.