Michael P.: een leven vol geweld

De aanhouding van Michael P. is het dieptepunt van een leven vol geweld. Toch is zijn familie verbijsterd door zijn aanhouding. ,,We hopen maar dat het niet waar is.''

De familie moest even met de ogen knipperen. Daar was hij ineens, Michael P., op de verjaardag van zijn oma, nu twee maanden geleden. Hij ging zitten, nam een glas fris en zei geen woord. ,,Ik had hem niet meer gezien sinds hij was opgepakt, in 2010'', vertelt zijn oom Henri. ,,Wat doe je dan, als zo'n jongen daar ineens weer zit? Ik kon moeilijk weglopen. Hij bleef stil, en ging weer vroeg weg om de bus te halen. Hij moest terug naar de kliniek.''



De familie van Michael P., nu verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Anne Faber, zegt verbijsterd te zijn door de aanhouding van de inmiddels 27-jarige. Zijn moeder bijvoorbeeld, die zegt 'vooral rust' te willen, ook in het belang van haar andere kind, Michaels zus. ,,Wij zijn ook geschrokken, wij zijn ook op zoek naar de waarheid. Wij weten ook niet wat er is gebeurd. We wachten op mededelingen van de advocaat of de politie.'' Michaels vader, die sinds twee jaar niet meer met haar samenwoont, wil niets zeggen.

Het leven gaat door

Oom Henri wel. Op de dag van Michaels arrestatie, drie dagen geleden, ging hij op vakantie. Met zijn ouders. ,,Michaels zus kwam naar mijn huis: 'M'n broer is gearresteerd'. We hebben het wel aan mijn ouders verteld, maar we zijn toch maar op vakantie gegaan. Het leven gaat door. We hebben het er maar niet te veel over.''



Henri dacht jarenlang dat hij zijn neefje goed kende. De stevige, jonge Michael werkte bij hem in het palletbedrijf dat Henri met Michaels vader runde. ,,Ik kende hem als een aardige jongen, die altijd netjes met twee woorden sprak. Een harde werker.'' Michaels vader werkte niet alleen in het palletbedrijf van de familie, maar runde ook nog twee cafés in Zeewolde, samen met zijn vrouw en dochter. Henri: ,,En toen ineens werd Michael opgepakt, in 2010. Ik schrok enorm van wat er toen allemaal gebeurd bleek.''



Anne Faber.

Een duistere kant

Volledig scherm Michael P. © AD Want het leven van Michael blijkt dan al langer een duistere kant te hebben. Al op de lagere school zorgt hij voor problemen. ,,Hij provoceerde alles en iedereen'', vertelt een oud-klasgenote. ,,Telkens ging hij net een stap verder dan andere jongens, hij wilde steeds gekkere dingen doen. Veel mensen waren bang voor hem.''



Al in groep 7 wordt hij van school gehaald. Een paar jaar later gaat hij naar een middelbare school voor speciaal onderwijs, waar hij veel spijbelt. De oud-klasgenote: ,,Veel mensen waren bang voor hem.'' Ook in het gezin is het onrustig, vertelt Hans, een andere oom van Michael. ,,Zijn vader kon agressief zijn. Ik heb ook ruzie met hem gekregen, toen koos mijn zus voor hem. Sindsdien hebben we geen contact meer.''



De ellende begint pas echt als Michael in zijn tienerjaren met cocaïne in aanraking komt. Hij bouwt een zware verslaving op en krijgt vrienden die zich in het criminele circuit begeven. Zoals Aart. Een jongen die eveneens coke gebruikt, zo blijkt uit vonnissen. Hij steekt auto’s in brand – onder meer een peperdure BMW – en heeft zelfs zijn eigen broer al eens met de dood bedreigd. Michael en Aart kunnen het goed vinden, gebruiken samen coke, maar krijgen steeds meer problemen om hun verslaving te bekostigen.

Met een mes in de rug

Op 9 april 2010 plegen ze voor het eerst samen een beroving. Ze rijden 's avonds laat in Aarts auto door Nijkerk, als ze iemand in een rustige straat alleen zien lopen. Ze stappen uit en prikken de passant met een mes in zijn rug. ,,Geef alles wat je hebt, zo snel mogelijk!'', zegt Aart. De beroving levert 80 euro cash op. Het gaat zó makkelijk, dat ze het later die avond nog een keer doen. Ze laten een inwoner van Nijkerk hun mes zien, Aart. roept: ,,Geef alles wat je hebt, geld, telefoon, alles.'' De opbrengst: een mobiele telefoon.



Vier dagen later is het weer prijs, blijkt uit vonnissen tegen de twee. Dit keer gebruiken ze een neppistool om een onbekende wandelaar 's nachts te beroven. De opbrengst: een Sony Ericsson, een ID-kaart en een fietssleutel. Een week later, weer in Nijkerk: een portemonnee met 20 euro. Nog een week verder, in Voorthuizen: een portemonnee met een ov-jaarkaart en een pinpas, waarmee de twee 310 euro opnemen. Ze kopen er dezelfde nacht nog coke voor en snuiven een deel van de opbrengst meteen op.



De politie zoekt naar de vermiste Anne Faber in de buurt van een golfterrein in Zeewolde. De Utrechtse wordt al ruim anderhalve week vermist.

Absolute dieptepunt

Maar het absolute dieptepunt – tot dan toe – vindt plaats in de nacht na Koninginnedag 2010. Nadat de vrienden samen op stap zijn geweest, spreekt Michael twee minderjarige meisjes aan, die net naar het Oranjefeest zijn geweest. Hij lokt ze naar een bos bij het plaatselijke sportcomplex en verkracht de meisjes daar langdurig.



Het is de diefstal van een mobiele telefoon, op 9 april, die de politie uiteindelijk naar het tweetal leidt. Al snel koppelt de politie de beroving aan andere aangiftes van berovingen, en uiteindelijk ook aan het verhaal van de twee meisjes. Michael krijgt in hoger beroep elf jaar cel. Het gezin valt na zijn veroordeling uit elkaar: zijn ouders besluiten uit elkaar te gaan, doen hun cafés van de hand en verlaten Zeewolde.

Een teleurgestelde Oom Henri

En nu? Oom Henri zucht. De zoektocht heeft zich inmiddels verplaatst naar Zeewolde, waar iedereen hem, zijn familie en zijn bedrijf kent. Ook in zijn kantoor heeft de politie al een doorzoeking gedaan, zegt hij. ,,Ze doen maar. Ik heb de politie wel vaker over de vloer, dan zoeken ze weer naar zwartwerkers en zo. Ik heb niks te verbergen.''

Of hij boos is op zijn neef? ,,Over wat hij in het verleden gedaan heeft, ben ik vooral teleurgesteld. Ik ken hem nog steeds als de aardige jongen die hij was. Maar waar ze het nu over hebben… We hopen maar dat het niet waar is.''