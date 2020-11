Michel heeft nu rust in zijn hoofd: ‘Ik wandel 60 tot 70 kilometer per week’

Tientallen jongeren in verlichte tractorop­tocht langs verpleeg­hui­zen: ‘Hebben ze iets leuks te zien’

23 november Tientallen - misschien wel honderd - tractoren gehuld in vrolijk gekleurd licht gaan op zaterdagavond 19 december in een stoet langs de verpleeghuizen in de Hoeksche Waard. Wie er op de trekkers plaatsnemen? Jongeren. ,,Veel mensen zijn eenzaam in verpleeghuizen, zeker nu in coronatijd. Op deze manier hebben ze iets leuks om te bekijken.”