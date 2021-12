Michiel roept Max op om lege blikjes te rapen: ‘Red Bull óók wereldkampioen zwerfvuil’

Coronavirus LIVE | Provincie Antwerpen: ‘Nederlan­ders kom niet naar België’

De gouverneur van Antwerpen vraagt Nederlanders dringend om voor hun kerstinkopen, restaurant- of cafébezoek niet naar België uit te wijken. Ze vreest dat de massale komst van Nederlanders het coronavirus in de kaart zal spelen. Dan dreigt ook voor België opnieuw een lockdown, waarschuwt ze. Ook steken veel mensen de grens over om in Duitsland te sporten, recreëren en naar de kapper te gaan. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

19:03