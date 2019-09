Middelbare school verliest 7 leerlingen in 10 jaar: ‘Natuurlijk huil je dan ook’

Een leerling van zijn school wordt doodgestoken. Wéér een scholier van het OLV. In de vijf jaar dat Van Wijlen (62) rector is op de middelbare school, overlijden er vijf leerlingen. Een bizar aantal. Wat doet dat met zo'n school, de leerlingen, docenten, de rector? ,,Natuurlijk heb ik gehuild, maar dat heeft niemand gezien.‘’



In de aula is volop geroezemoes. ‘Kijk uit’ ginnegapt een leerling terwijl een andere scholier bijna de inhoud van een bekertje dat voor hem op tafel staat, over hem heen krijgt. Anderen haasten zich door de klassieke art-deco gangen van het bijna honderd jaar oude Onze Lieve Vrouwelyceum naar de volgende les die op het punt van beginnen staat.