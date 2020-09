Mijn moeder van bijna 90 sjoemelt in de winkel met afwegen en prijzen

Surfers massaal in zee ter nagedachte­nis aan in algenlaag verdronken Joost, Sander, Pim, Max en Matthijs

3 september Op het strand van Scheveningen zijn vandaag surfers samengekomen voor een zogenaamde paddle out. De grote groep mensen ging gezamenlijk het water in om de vijf zwemmers en surfers, die afgelopen voorjaar omkwamen in de zee, te herdenken.