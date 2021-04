Mijn provider is net als de overheid: alles uitbesteed aan onderaannemertjes en een hopeloze afstemming

Ik kwam thuis en trof mijn vrouw zittend op de trap, in een zoomvergadering. Geluidloos vertelde ze me dat dáár de wifi het beste was. Net laveerde ik zelf fluisterend door een eigen vergadering omdat 1,5 meter verderop mijn vrouw ook zoomde op haar telefoon. Was dáár even de wifi het beste.



Het is heel corona 2021, ik weet het, maar je wordt er wel gek van. Terwijl we al een jaar horen van onze provider dat we glasvezel krijgen. Nee, waarschijnlijk moet ik Glasvezel zeggen. Met een muziekje erachter. Een wonder van de techniek. Alles zal verder vanzelf gaan in het huishouden.

Zestien weken lang kregen we flyers door de bus dat er glasvezel in onze straat zou komen. Briefjes dat ze kwamen, briefjes en telefoontjes dat ze een afspraak wilden maken. Toen maakten we een afspraak en kregen we nog vier keer een flyer dat ze een afspraak wilden maken. Eindelijk kwamen ze. Moesten ze nog een keer terugkomen omdat ze een verkeerd dingetje hadden gedaan. Kwamen ze niet terug. Wij bellen. Kwamen ze, zetten dat dingetje erin.

En nu wachten we tot het gaat werken. Nog steeds niet, dus. Maar probeer maar eens een schuldige aan te wijzen. Want de grote wifiboer heeft al het werk uitbesteed aan tientallen onderaannemertjes, die allemaal hun eigen putje graven, een metertje aanleggen, een boortje zetten, een dingetje doen en die nutteloze flyers rondbrengen.

Ik zou u natuurlijk niet moeten lastig vallen met dit huiselijk gedoe. Ware het niet dat ik er een mooie parallel in zie met de bestrijding van corona. De overheid als provider van eerst de tests en nu het vaccin. De uitvoering uitbesteed aan tientallen onderaannemertjes, die misschien op hun terrein alles wel voor elkaar hebben, maar hun afstemming is hopeloos.

Quote Mijn vrouw heeft net 25 meter kabel gekocht, die van de gangkast over een kastdeur heen, langs de trapleunin­gen omhoog naar haar kamer loopt

Nu belooft Den Haag dat het allemaal goed komt. De verlossing is nabij. Ik hoop het. Hier in huis wordt in ieder geval wel doorgepakt. Mijn vrouw heeft net 25 meter kabel gekocht, die van de gangkast over de grond, over een kastdeur heen, langs de trapleuningen omhoog naar haar kamer loopt. Als ze die in haar computer stopt en ze schreeuwt lekker hard, bereikt ze de meeste zoomvergaderingen wel. Ondertussen kunnen wij in de rest van het huis helemaal niks. Maar gelukkig wordt het mooi weer. We gaan wel even in de tuin zitten. Tot heel Nederland gevaccineerd is.

Reageren: frankpoorthuis@dpgmedia.nl

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: