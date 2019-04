Mike ging vrienden uitzwaaien maar kwam onder de trein

Een lachend gezicht, ferme handdruk en bruisende energie. Wie Mike Lingen voor het eerst ontmoet, kan niet vermoeden welk gevecht de jonge Gouwenaar sinds twee jaar elke dag levert.



Lingen: ,,Ik ben niet al, maar pás twee jaar aan het revalideren, zo moet je het zien. Fysiek gaat het heel goed, dat is fase één. Nu komt het aan op fase twee: het accepteren van het hersenletsel dat ik heb opgelopen. Mike is er al, maar praten in een vlot tempo en zoeken naar de juiste woorden kost me veel energie.”



Afgelopen week was Lingen veelvuldig in het nieuws. Hij deed mee aan de waarschuwingscampagne ‘Victim Fashion - Created by accident’ van ProRail waarin de kleding die hij tijdens het ongeluk droeg, werd getoond. De spot riep veel reacties op, onder meer bij nabestaanden en machinisten, die schrokken van de heftige beelden. Hierna werd de actie stopgezet.