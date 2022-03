Milieuclub wil dat ING ‘echt’ stopt met financieren oliesector

ING stopt met financie­ren olie- en gaswinning, maar stapt niet volledig uit sector

ING stopt per direct met de financiering van de zoektocht naar en ontginning van olie- en aardgasvelden. De bank wil tegelijkertijd meer geld steken in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, waar bijvoorbeeld windmolenparken of zonnepanelen voor zorgen.

23 maart