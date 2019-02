Milieudefensie: Vrijwel geen aanpak van sluipmoordenaar fijnstof

Meer overschrijdingen

De raadsman haalde berekeningen van het onderzoeksinstituut RIVM erbij om aan te tonen dat er weer meer overschrijdingen van de hoeveelheid fijnstof in de lucht zijn en dat dit in de toekomst vaker zal voorkomen.

Maar volgens de Staat is dat juist niet het geval en wordt wel degelijk erkend dat de Europese grenswaarden onvoldoende zijn.



De landsadvocaat zei dat dankzij allerlei maatregelen de luchtkwaliteit de afgelopen decennia wel is verbeterd. Ook hij haalde daarbij metingen van het RIVM aan. De meeste overschrijdingen van de waarden zijn in stedelijke gebieden waar veel verkeer is of rond intensieve veehouderij.



Daarom werkt de landelijke overheid samen met gemeenten om knelpunten op te lossen. Bovendien wordt volgens de landsadvocaat de laatste hand gelegd aan het Schone Luchtakkoord, dat deze zomer wordt verwacht. Daarin staan maatregelen en doelstellingen om de lucht nog verder te verbeteren.