Milieudefensie wil klimaatplan van 29 grote bedrijven

McDonald’s-filiaal stopt na ophef met ‘vaccinatie-kor­ting’, niet iedereen snapt grap

BERGEN OP ZOOM - Geen hamburger voor een prikkie, maar een hamburger ná een prikkie. Onder dat motto hield de McDonald’s in Bergen op Zoom dit weekend een opmerkelijke actie. Wie zich net had laten vaccineren zou 50 procent korting krijgen op een burger. De reacties op de stunt laten zich raden, al lijkt niet iedereen de knipoog te begrijpen. Maandag is de actie per direct stopgezet.

10 januari