Milieuorganisaties: Meer steenkool stoken is kortzichtig

Milieuorganisaties reageren verbolgen op het besluit van het kabinet om kolencentrales tijdelijk harder te laten draaien. ,,We zitten juist in de huidige crisis door het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit is heel kortzichtig”, vindt Faiza Oulahsen van Greenpeace. Peer de Rijk van Milieudefensie vindt het net zoiets als ,,een biertje drinken tegen de kater”.

Kolencentrales mochten slechts op maximaal 35 procent van hun capaciteit draaien, omdat ze een hoge CO2-uitstoot veroorzaken. Aangezien het risico op gastekorten groter is geworden, heeft het kabinet echter vandaag besloten per direct de productiebeperking voor kolencentrales voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. Zodoende hoeft minder stroom opgewekt te worden in gascentrales. Op die manier wil het kabinet de weggevallen leveranties uit Rusland het hoofd bieden.

,,De prioriteiten van dit kabinet liggen echt verkeerd als het om klimaatbeleid gaat”, vindt Milieudefensie. ,,Waarom stellen we geen lijst op met essentiële industrieën voor ons gas, zoals we ook in tijden van corona met beroepen deden?”

Ook Oulahsen ziet nog volop mogelijkheden om in fabrieken en kantoren gas te besparen. Een eenvoudige maatregel als overal oude tl-verlichting vervangen door energiezuinige lampen kan volgens haar al een half miljard kuub gas per jaar schelen. Ook met het inpakken van buizen in fabrieken valt volgens haar nog veel winst te behalen.

,,Kom eerst eens met een fatsoenlijk crisisplan”, roept Oulahsen het kabinet op. Volgens het hoofd Klimaat & Energie van de milieuorganisatie heeft het kabinet sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels ,,op de handen gezeten”, op een campagne na waarin iedereen werd opgeroepen energie te besparen.

In het nieuwe Bescherm en Herstelplan Gas van het kabinet staan maatregelen opgenomen die Nederland kan nemen als er een tekort aan gas dreigt, waaronder dus het opschroeven van kolencentrales. Ook heropening van de gasvelden in Groningen is niet uitgesloten. De ‘vroegtijdige waarschuwing’ is de eerste van in totaal drie crisisniveaus. Er zijn nu geen acute gastekorten in Nederland, maar de teruglopende gasleveringen kunnen wel gevolgen hebben.

Het afsluiten van de gasstroom naar bijvoorbeeld een kunstmestfabriek of de glastuinbouw zou volgens Greenpeace een andere optie zijn. ,,Wij vragen ons af: moeten we Gronings gas winnen om bloemen, tomaten en komkommers te telen voor de rest van de wereld?”