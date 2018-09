Militair onterecht verdacht van misstanden Schaarsbergen

Goldbach ontkende deze jongen ook met maar één vinger te hebben aangeraakt. Hij krijgt nu gelijk van het Openbaar Ministerie. Behalve verkrachting, deed de ex-collega ook aangifte tegen hem wegens aanranding, afpersing, belediging, mishandeling en bedreiging. Ook in die zaken is hij volgens het OM ten onrechte aangemerkt.



Goldbach is dolblij dat hij af is van het stempel verkrachter. ,,Dit is de bevestiging waar ik zo lang op heb zitten wachten. Het is gewoon geweldig. Ik zit helemaal te stralen.’’



Advocaat Michael Ruperti bevestigt dat de zaak van Goldbach is geseponeerd. Hij wacht nog op de officiële bevestiging van de vijf andere cliënten die hij bijstaat. ,,Maar ik heb al wel begrepen dat de meeste militairen onterecht als verdachte zijn aangemerkt. Er blijft dus vrijwel niets over van de beschuldigingen van de hoofdaangever waarmee deze zaak in de publiciteit is gekomen.’’



In totaal zijn er tien militairen op de kazerne in Schaarsbergen beschuldigd van ernstig wangedrag. Het Openbaar Ministerie wil nog geen overzicht geven van alle beslissingen omdat er nog betrokkenen moeten worden ingelicht.