Militair verdacht van onder invloed doodrijden en achterlaten van fietser (83) tussen Weert en Budel

Felicia (25) heeft chronische pijn en deed toch mee aan introweek: 'Bied alternatie­ve activitei­ten aan'

De introductieweken in het hoger onderwijs, die volgende week starten, moeten toegankelijker worden voor jongeren met een hulpvraag, stellen onder meer studentenorganisaties. Ervaringsdeskundige Felicia (25) studeert in Leiden en heeft vorig jaar meegedaan met de introductieweek daar, de EL CID. ,,Het is best een aanslag op je lichaam.”