Militaire vakbonden bereiken akkoord over defensie-CAO

Update Opnieuw werkzaamheden stilgelegd wegens asbesthoudend straalgrit

14:00 Personeel van bedrijven in Vlissingen en Krimpen aan den IJssel is vanmorgen naar huis gestuurd in verband met de aanwezigheid van asbesthoudend grit. Eerder deze week werden om dezelfde reden ook al werkzaamheden stilgelegd in andere delen van het land.