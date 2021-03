‘Militairen gedreigd met ontslag als ze coronaprik weigeren’

Bij vakbond ACOM zijn meerdere meldingen van militairen binnengekomen die zich grote zorgen maken over de boodschap van een commandant aan een heel peloton tijdens een appèl. Ook bij de in militair recht gespecialiseerde advocaat Michael Ruperti hebben zich militairen gemeld voor juridisch advies. ,,Dit is volstrekt onacceptabel en ook niet waar’’, zegt voorzitter Jan Kropf van vakbond ACOM die zijn beklag heeft gedaan bij de landmacht. Defensie bevestigt inmiddels dat ontslag niet aan de orde is.

De verontrustende mededeling werd gedaan nog voordat defensie eind vorige week naar buiten bracht dat vaccineren tegen corona verplicht kan worden gesteld voor militairen die op uitzending gaan. De minister van Defensie moet zo’n vergaand besluit nemen, maar zover is het nog niet.

Meerdere militairen van de Luchtmobiele Brigade schrokken zich rot omdat zij binnenkort op missie gaan naar Afghanistan. Voor buitenlandse missies is het al langer verplicht dat militairen zich laten vaccineren tegen een aantal besmettelijke ziektes die er lokaal rondgaan. Dit moet voorkomen dat zij hun collega’s of de lokale bevolking in gevaar brengen en daarmee ook de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Covid-19 stond nog niet op deze lijst van ziektes, maar afgelopen vrijdag maakte defensie bekend corona daar ook aan toe te willen voegen.

Onrust

Of daarmee een coronaprik daadwerkelijk verplicht wordt voor uitgezonden militairen, staat dus nog niet vast. Maar na alle gedoe rond het vaccin met AstraZeneca neemt de onrust toe, merkt Jan Kropf van ACOM. ,,Heel veel militairen hebben geen moeite met een coronaprik, maar een klein deel wel. Zij vinden bijvoorbeeld nog te veel onduidelijk over de gevolgen van zo’n vaccin voor hun lichaam. Als defensie dit verplicht wil laten inspuiten bij militairen, moet er ook duidelijkheid komen over hoe eventuele gezondheidsschade afgewikkeld gaat worden.”

Militairen van de Luchtmobiele Brigade voelen zich onder druk gezet om te worden gevaccineerd tegen corona.

Volgens advocaat Michael Ruperti voelen militairen zich onder druk gezet het vaccin te nemen omdat ze ook op missie willen. Twee cliënten die hij bijstaat hebben inmiddels aangegeven de prik niet te willen nemen en bezwaar aan te tekenen als ze daartoe toch worden verplicht. Mogelijk kunnen ze daardoor niet op missie. ,,Defensie doet op dit moment te weinig met vrees voor mogelijke bijwerkingen. Als je daar niet zorgvuldig naar kijkt, kun je een verplichting ook niet opleggen. Dan heb je geen respect voor de lichamelijke integriteit.”

Volgens woordvoerder Sjaak van Elten van de landmacht is de onrust over de coronavaccinatie bekend. Dat er is gedreigd met ontslag, herkent hij niet. ,,Maar ik kan niet uitsluiten dat enkele commandanten doordraven in hun communicatie naar de manschappen. Dat is zeker niet de bedoeling. Er is absoluut geen sprake van dat mensen worden voorgedragen voor ontslag als ze zich niet laten vaccineren. We zijn nog steeds in overleg en aan het afwegen wat we met het coronavaccin moeten doen voor onze militairen en of dat consequenties heeft voor mensen die dat niet willen.”

