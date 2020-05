Militairen schrokken zich rot hoe sommige verpleeghuizen omgingen met corona

Verdachten mogen toch aanwezig zijn bij Marengo-pro­ces

13:44 De verdachten in het grote liquidatieproces Marengo mogen later deze maand toch aanwezig zijn in de rechtbank. Dat heeft de rechtbank Amsterdam laten weten. Daarmee komt de rechtbank tegemoet aan klachten van advocaten. Zij waren het er niet mee eens dat de verdachten de zaak alleen via een videoverbinding konden volgen.