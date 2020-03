Miljoen mondkapjes uit China helpen ziekenhuizen nieuwe week in

Schaarste, geen tekort

Ziekenhuizen melden dat ze komende dagen weer vooruit kunnen. ,,Vrijdag was het even kritiek, maar zaterdag kwam een forse lading binnen’’, vertelt Evelyne van Eck namens het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis met vestigingen in Tilburg en Waalwijk. Voor heel Brabant betrof het 80.000 maskers. ,,Maar we mogen niet stil blijven zitten, de nood blijft hoog.’’ Ook het UMC Maastricht, UMC Utrecht en het Catharinaziekenhuis in Eindhoven zeggen geen tekorten te hebben. ,,Er is schaarste, maar geen tekort.’’



Om de aanvoer van nieuwe mondkapjes te garanderen is het Rotterdamse Erasmus MC als landelijk inkoop- en verdeelstation aangewezen. ,,Onze afdeling inkoop werkt voor alle ziekenhuizen’’, zegt Joyce de Bruin. ,,Wij verdelen de maskers over alle instellingen, uiteraard in samenwerking en onder toezicht van het ministerie.’’