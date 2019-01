Miljoenenstrop Belastingdienst: klanten Pokerstars hoeven niet te betalen

Goed nieuws voor pokeraars die de afgelopen jaren geld verdienden via Pokerstars.eu. Het gerechtshof in Den Bosch heeft bepaald dat zij geen belasting hoeven te betalen over hun winsten. Door de uitspraak loopt de Belastingdienst naar schatting enkele miljoenen euro’s mis.

Het geschil tussen pokeraars en de Belastingdienst draaide om de vraag of Pokerstars binnen of buiten de EU is gevestigd. De Belastingdienst vond het laatste, en verplichtte spelers daarom 29 procent belasting te betalen over de winsten die ze behaalden op de zeer populaire website. Volgens de overheid is Pokerstars gevestigd op het eiland Man, dat belastingtechnisch buiten de EU valt.

De pokeraars zijn echter van mening dat Pokerstars gevestigd is op Malta, en het gerechtshof geeft hen daarin gelijk. De pokeraars kunnen daarom een beroep doen op de binnen de EU geldende vrijheid van dienstenverkeer, en zijn geen belasting verschuldigd over hun winst. Over winsten bij Nederlandse kansspelen (bijvoorbeeld de Staatsloterij) wordt ook geen belasting geheven, en Europa vindt dat er anders sprake zou zijn van discriminatie van buitenlandse bedrijven.

Advocaat Pepijn le Heux vertegenwoordigt tussen de 75 en 100 pokeraars, onder wie een aantal ‘grote jongens’. ,,Bij enkelen van hen gaat het om belastingaanslagen boven de vijf ton.’’ Het is volgens hem moeilijk in te schatten hoeveel mensen profiteren van de uitspraak, omdat er in Nederland veel ‘kleine’ pokeraars zijn die nooit bij de Belastingdienst in beeld zijn gekomen.

Terugbetaling

Diegenen die wel belasting hebben betaald over hun bij Pokerstars behaalde winst, hebben met de uitspraak in de hand in principe recht op terugbetaling. Le Heux schat in dat het om enkele miljoenen euro’s gaat.



Er is echter één grote maar: de Belastingdienst kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Daarmee zou de zaak, die al enkele jaren speelt, nog langer voortslepen. Er is echter ook een kans dat de fiscus het erbij laat zitten, stelt Le Heux. De staatssecretaris moet hier uiteindelijk over beslissen.

Een woordvoerder van de Belastingdienst meldt dat de uitspraken van de rechter bestudeerd worden. Of er cassatie volgt, kan zij nog niet zeggen. Voor die beslissing heeft de fiscus vanaf de datum van verzending van het oordeel van de rechter zes weken de tijd. Het gerechtshof deed op Oudjaarsdag uitspraak.