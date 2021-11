Minder fluitende vogels in de lente? ‘Maar één lawaaipapegaai erbij en je hoort weer genoeg’

Je hoort wel eens dat lenteochtenden vroeger een stuk luider klonken met alle fluitende vogels. Wetenschappers van de University of East Anglia hebben er onderzoek naar gedaan en wat blijkt, dat is ook echt zo. Toch denkt vogelkenner Ruurd Jelle van der Leij daar wel anders over.

In het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications, is de conclusie getrokken dat de afnemende biodiversiteit van vogels ervoor heeft gezorgd dat het vogelkoor in het voorjaar verstilt. Minder vogels, betekent minder gefluit. Dat klinkt best logisch.



Toch ligt het allemaal niet zo simpel, schrijven de wetenschappers. ,,Het verlies van een tuinfluiter met een rijk, complex fluitgeluid weegt zwaarder in de perceptie van een geluidslandschap dan wanneer je de rauwe krijsen van een kraaiachtige of meeuw kwijtraakt.” Uit alleen de constatering van het verlies van biodiversiteit konden dus geen conclusies getrokken worden.

Er moest gekeken worden naar concreet bewijs, en omdat er geen consistente geluidsopnames waren van vogelzang op dezelfde plek en tijd, ontwikkelden de onderzoekers een nieuwe techniek. Door vogeltellingen van de afgelopen 25 jaar te combineren met een database van geluidsopnames van vogels, werden de voorjaarsochtenden nagebootst. Eindelijk kon nu dus geconcludeerd worden: lentes waren vroeger inderdaad luider en meer gevuld met gefluit van vogels.

Quote Als ík al geen verschil hoor, dan zal de gemiddelde Nederlan­der dat ook wel niet doen Vogelkenner Ruurd Jelle van der Leij

Lawaaipapegaai

Voor het onderzoek zijn ook de gegevens van het Nederlandse Vogelonderzoeksinstituut Sovon meegenomen. Ook in Nederland zou er dus minder gefluit te horen moeten zijn in de vroege ochtenden van het voorjaar. Vogelkenner en natuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij uit het Friese Oosterwolde denkt dat dat allemaal wel meevalt. ,,Ik heb er in ieder geval bar weinig van gemerkt”, lacht hij. ,,Ik geniet ontzettend van alle vogelgeluiden om me heen en ik let er dus ook goed op, maar dat het minder is, zou ik niet per se zeggen. Als ík al geen verschil hoor, dan zal de gemiddelde Nederlander dat ook wel niet doen.”

Dat maakt het onderzoek nog niet minder waard, aldus de vogelfanaat. ,,Natuurlijk is het zo dat er soorten verdwijnen, en op die manier kun je stellen dat er inderdaad minder geluid is. In absolute, gemiddelde cijfers klopt het dan ook wel.” Toch denkt hij niet dat je het over alle plaatsen kunt zeggen. De natuur is namelijk niet gemiddeld. ,,Waar de ene vogel verdwijnt, komt er weer een andere voor in de plaats. Er hoeft maar een lawaaipapegaai bij te komen en je hoort weer genoeg.”

Poll 'Lenteochtenden klonken vroeger een stuk luider met alle fluitende vogels' Eens

Oneens 'Lenteochtenden klonken vroeger een stuk luider met alle fluitende vogels' Eens (71%)

Oneens (29%)

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: