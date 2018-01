Minder Syriërs, meer Europeanen naar ons land

Het aantal inwoners in Nederland is in 2017 met 100.000 mensen gegroeid. 82.000 daarvan zijn buitenlanders die hier zijn komen wonen, maar steeds minder uit Syrië en steeds meer uit Europa.

Dat blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Nederland wonen momenteel 17,2 miljoen mensen.



Volgens het CBS vestigden vorig jaar 233.000 buitenlanders zich in Nederland terwijl er 151.000 vertrokken. Dat betekent een stijging van onze bevolking met 82.000. Daarnaast werden er in Nederland 19.000 kinderen méér geboren dat er mensen overleden. In het eerste kwartaal van 2017 overigens, lag het aantal geboorten nog 2000 áchter op het aantal mensen dat het leven liet.

Andere nieuwkomers

De stijging van 82.000 nieuwe buitenlanders in ons land is vergelijkbaar met 2016, maar de samenstelling van de nieuwkomers verandert wel sterk. Zo kwamen er 16.000 Syrische vluchtelingen naar ons land, 10.000 minder dan een jaar eerder. Het totaal aantal Syriërs in Nederland ligt nu iets boven de 40.000. Ook het aantal nieuwkomers uit Afghanistan (1200), Afghanistan, Irak en Iran (bij elkaar 2100) halveerde.



Daar tegenover staat dat er bij elkaar 10.000 mensen naar Nederland kwamen uit Roemenië, Bulgarije en vroegere Sovjet Unie-landen (zoals Estland en Letland). Dat zijn er 3000 meer dan een jaar eerder. Het aantal Polen dat naar Nederland kwam bleef met 9000 gelijk. Er zijn nu bijna 120.000 mensen met een Pools paspoort in ons land.



Bijna elk land ter wereld is wel vertegenwoordigd in Nederland. Al gaat dat soms met piepkleine aantallen. Het aantal mensen van de afgelegen Oceanische eilandengroep Vanuatu dat in Nederland woont, vervijfvoudigde spectaculair vorig jaar: van één naar vijf.

