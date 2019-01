Minder vuurwerkgewonden in ziekenhuis, meer bij huisarts

Groningse nuchter­heid: winnaars en verliezers vieren feest in Glimmen

16:11 De nuchterheid van de Groningers is bijna legendarisch, maar wat blijft daarvan over als de Postcodeloterij voor de deur staat? In het plaatsje Glimmen, waar dinsdagavond de vrachtwagen met 53,9 miljoen binnen kwam rijden, kunnen ze daar over meepraten. ,,Het is hier heel relaxed’’, zegt dorpshuisbeheerder Henk Wildeboer. ,,De sfeer is goed, het is hier feest!’’