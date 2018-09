Minderjarige meldt zich na incident luchtbuks in Zwaag

Een vierjarige jongen raakte gewond nadat hij was beschoten met de luchtbuks. De jongen was 's middags met vriendjes aan het spelen op de Inlaagdijk. Ineens kreeg hij pijn in zijn borst en werd hij benauwd.



Zijn moeder ging met hem naar het ziekenhuis en daar bleek dat er een kogel van een luchtbuks in zijn borst zat. Hij liep door het projectiel een klaplong op. Zijn toestand was zondagmiddag stabiel.



De politie onderzoekt wat voor rol de verdachte heeft gespeeld en zegt nog niets over de identiteit van de verdachte.