Minister De Jonge: Bonus van 200 tot 240 euro voor alle medewerkers in de zorg

Demissionair minister Tamara van Ark van Medische Zorg liet de Kamer vorig maand nog weten dat het bepalen van wie de bonus moet krijgen en hoe hoog die moet zijn ‘een dilemma’ is. Óf de bonus zou 500 euro netto worden voor zorgmedewerkers die veel werken met corona en veel ziekteverzuim daardoor hebben, óf alle zorgmedewerkers krijgen een bonus. Zorgvakbonden vonden het uitsluiten van bepaalde medewerkers ‘erg ongepast’. ,,Mensen weten niet hoe ze al dat werk moeten verzetten. En deze discussie werkt niet echt motiverend’’, klonk het bij monde van Zorgvakbond NU’91. Minister De Jonge gaf al eerder aan een voorkeur te hebben voor het belonen van alle zorgmedewerkers. Bovendien was er haast geboden omdat de uitvoering anders te veel vertraging zou oplopen.

Aanvragen vanaf 15 juni

Een voorstel van de ChristenUnie om de inkomensgrens voor een bonus te verlagen naar 1,5 keer modaal ziet De Jonge niet zitten. ,,De gezamenlijkheid waarin alle zorgprofessionals hard werken binnen de sector vraagt om een onderlinge solidariteit. Dat brengt met zich mee dat ik een bredere doelgroep laat voorgaan op een beperkte stijging van het bonusbedrag”, aldus de bewindsman.



Op uiterlijk 15 juni moet het loket opengaan waar de bonus kan worden aangevraagd. Fysiotherapeuten en verloskundigen komen dit jaar ook in aanmerking. Zij kregen hem vorig jaar nog niet. Ook schoonmakers, zzp’ers en uitzendkrachten kunnen weer een bonus krijgen. Vorig jaar werd een bonus van 1000 euro uitgekeerd aan zorgmedewerkers. Dat kostte meer dan 2 miljard euro.



De bonus van vorig jaar werd eveneens toegekend tot een bepaald inkomensniveau. Het aantal aanvragen lag een stuk hoger dan het kabinet had verwacht. Daardoor werd het budget voor de bonus vorig jaar ruim overschreden. In totaal spendeert het kabinet in 2020 en 2021 drie miljard euro aan zorgbonussen. Dit jaar is 720 miljoen euro beschikbaar voor de bonus.