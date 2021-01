Minister De Jonge maakt excuses: ‘Ik heb Dronten groot onrecht aangedaan’

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft gisteravond tijdens het kamerdebat over de corona-crisis zijn excuses aangeboden aan de gemeente Dronten. Hij zei eerder dat er in deze gemeente grootschalig op corona getest wordt omdat het aantal besmettingen er hoog zou zijn, maar dat klopt niet. ,,Ik heb Dronten groot onrecht aangedaan.”

De Jonge zei gisteravond dat het aantal besmettingen in Dronten helemaal niet hoger is dan elders in Nederland. Dronten werd juist uitgekozen omdat het een heel gemiddelde gemeente is.



Nadat hij vragen van kamerleden had beantwoord, verliet De Jonge het spreekgestoelte in de Tweede Kamer, maar hij draaide om en liep terug. ,,Ik ben nog iets vergeten. Ik heb een grote fout gemaakt. Die moet ik herstellen, anders heb ik voor eeuwig ruzie met alle mensen uit Dronten en dat willen we niet", zei De Jonge.

Volledig scherm Hugo de Jonge gisteravond tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer. © ANP

‘Prachtige gemeente’

Hij vervolgde dat hij Dronten had genoemd in een rijtje van vier gemeentes waar de GGD alle inwoners wil testen op corona omdat het aantal besmettingen er hoger was dan gemiddeld. ,,De prevalentie (percentage besmettingen, red.) is in Dronten helemaal niet absurd hoog. Dat wil ik bij deze herstellen. Excuses aan de gemeente Dronten, de prachtige gemeente Dronten.”



Behalve in Dronten wordt grootschalig getest op corona in Lansingerland, Bunschoten en de Rotterdamse wijk Charlois. Alle inwoners boven de twee jaar is gevraagd zich te laten testen.

Volledig scherm Aat de Jonge. © Freddy Schinkel

Burgemeester De Jonge

Kamervoorzitter Khadija Arib vroeg vervolgens nog of er in de kamer iemand uit Dronten kwam, maar dat bleek niet zo te zijn. De Jonge wees er wel nog even op dat zijn oom Aat de Jonge er tot 2018 veertien jaar burgemeester is geweest.

