Minister De Jonge: ‘Stap juist nu op iemand af die eenzaam is!’

Uitgerekend in de week dat het kabinet oproept tot ‘hard ingrijpen’ en De Jonge in de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen nog toelicht dat de groei van het coronavirus simpelweg ‘te exponentieel’ is om geen maatregelen te nemen, is er nóg een oproep van zijn ministerie. Op deze site geeft de minister de aftrap voor een nieuwe campagne onder het motto: ‘Een klein gebaar kan het verschil maken’.