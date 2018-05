Minister Dekker: Kleinere organisaties hoeven niet direct boete te verwachten door AVG

Het is zeker voor kleinere organisaties lastig om alles op orde te krijgen voordat de AVG in werking treedt. Misbruik van persoonsgegevens kan gaan leiden tot enorme boetes voor bedrijven, stichtingen, verenigingen en instanties. Minister Dekker zegt dat hij vooral wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens toeziet op naleving van de nieuwe wet, maar dat er ook schappelijk moet worden omgegaan met de nieuwe wetgeving.



Dit betekent niet dat de AVG genegeerd kan worden: ,,Alle organisaties, dus ook voetbalclubs, scholen of zorginstellingen moeten zorgen dat ze persoonlijke gegevens veilig bewaren en er veilig mee omgaan. Het mag niet in verkeerde handen komen", zegt Dekker."