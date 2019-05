Minister: Onderzoek om haaien en roggen in Noordzee beter te beschermen

Haaien en roggen belanden nu nog te vaak als bijvangst in vissersnetten, aldus Schouten, die ook in Caribisch Nederland maatregelen neemt. In de wateren rond Bonaire, Sint Eustatius en Saba mag niet meer worden gevist op haaien en roggen. Het in bezit hebben van deze soorten wordt verboden en vissers moeten haaien die zij onbedoeld in hun net hebben voorzichtig vrijlaten.



Het Wereld Natuur Fonds is blij dat Schouten haaien en roggen beter wil beschermen. Wereldwijd worden veel haaien- en roggensoorten bedreigd. De dieren groeien maar langzaam. Daardoor duurt het jaren voor ze volwassen zijn en zich kunnen voortplanten. Vaak brengen ze maar weinig jongen voort. Die biologische eigenschappen maken de soorten extra kwetsbaar voor visserij en andere verstoringen van hun kraamkamers en leefgebieden, aldus het WNF.



De natuurorganisatie waarschuwt dat het niet bij nieuw beleid mag blijven. ,,De toenmalig staatssecretaris Van Dam beloofde in 2015 ook al te gaan werken aan beschermingsmaatregelen in Europees verband. Die belofte is helaas niet waargemaakt.’’ Het WNF pleit onder andere voor een vangstverbod voor alle soorten haaien en roggen in alle belangrijke paai- en leefgebieden, zoals de Oosterschelde.