Minister Slob ontkent ‘chantage’ onderwijsbonden

Messen, arresta­ties en paniek: dit was de versprei­der van het Schip­hol-nep­nieuws

15:36 De verspreider van het massaal gedeelde nepnieuws over de ‘kaping’ van een vliegtuig op Schiphol, is Schipholregio.nl. De hoofdredacteur van de regionale nieuwssite erkent met grote spijt dat het bericht over messen en arrestaties bij nader inzien te stellig is gebracht. ,,Onze bron, een medewerker van Schiphol, heeft zijn verklaring ingetrokken.’’