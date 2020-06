Minister Slob steekt kinderen uit groep 8 een hart onder de riem, ouders blij verrast

In de brief spreekt de minister van ‘een heel apart jaar’ voor de scholieren. ‘Door het coronavirus gingen heel veel scholen dicht en moest je ineens thuisblijven’, schrijft Slob. ‘Ik hoop dat je wel gezond bent gebleven en en dat het goed gaat met jou, je familie en vrienden.’

Belangrijke lessen

De minister stelt verder dat de leerlingen veel hebben opgestoken van de huidige situatie. ‘Het coronavirus heeft je iets geleerd over ziekte en gezondheid, over vrijheid misschien of over hoe goed we voor elkaar willen zorgen in Nederland. Dat is het onthouden waard. Het is natuurlijk niet zo’n gezellige herinnering als een musical of kampweek, maar het zijn wel hele belangrijke lessen.’