Minister stopt ziekmakende wolken van gas uit tankers: ‘Dit kan niet en wil niemand’

Waarom schippers ontgassen op de Waal? ‘Omdat het mag!’

Schipper Tom is er wel klaar mee. Opnieuw een artikel in de Gelderlander over ‘gifboten die illegaal gas lozen’. Dit keer over een SP-actie. ,,De provincie heeft niks te vertellen over de Waal. De grote rivieren vallen onder Rijkswaterstaat. Wij doen niks illegaal.”

30 juni