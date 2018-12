Minister: Tientallen taalscholen plegen fraude bij inburgeringsexamen

over de grens Gendringse met heli naar ziekenhuis na ernstig ongeluk

16:35 ISSELBURG - Een 53-jarige vrouw uit Gendringen is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Isselburg, net over de grens bij Dinxperlo. Twee anderen liepen lichte verwondingen op, onder wie de 58-jarige bestuurder van de auto waarin de Gendringse zat.