Minister van Nieuwenhuizen: kilometerheffing uit den boze

,,Er staat heel duidelijk in het regeerakkoord dat er best proeven gedaan mogen worden om te kijken of je op een andere manier infrastructuur kunt betalen. Daar zijn tolwegen een voorbeeld van of het belonen van mensen die de spits mijden", aldus de minister.

Van Nieuwenhuizen legt uit dat het departement van minister Hoekstra beziet hoe dat in de toekomst moet. ,,Het is niet eerlijk wanneer elektrische rijders niet betalen en de rest wel. Daar moet iets voor verzonnen worden. Maar ook dat is voor de langere termijn, want voorlopig zijn we nog lang niet op het punt dat iedereen elektrisch rijdt.”