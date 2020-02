Minister was tegen betalen losgeld na cyberaanval universiteit: ‘Geen geld naar criminelen’

Jonge moeder wil weg uit flat waar pedofiel Nelson woont: ‘Ik wil best verhuizen als gemeente meehelpt’

20:15 De door zijn buurtbewoners verguisde pedo-activist Nelson Maatman is bereid te vertrekken uit zijn appartement als de gemeente meehelpt in het zoeken naar een nieuwe, geschikte woning. Honderden buurtbewoners eisen het vertrek van de omstreden activist nadat hij in het NPO-programma Danny op straat pleitte voor het legaliseren van seks met kinderen.