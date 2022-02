Minister Wiersma werkt aan verlenging corona-inhaalprogramma onderwijs

Vermiste hond Bodie na bijna 200 dagen weer thuis: ‘Uiteraard moet ze een beetje wennen’

Bijna tweehonderd dagen was ze spoorloos, maar hond Bodie uit Almkerk is terecht en terug bij haar baasjes Anne en Bastijn van Breugel. Die kunnen hun geluk niet op. ,,Wat een geweldig nieuws hè?”, reageert Anne dolblij. ,,Met Bodie gaat het ook goed, alleen is ze wel iets dikker geworden.”

