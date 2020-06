‘Minister wil Syriëgangster tóch in Nederland berechten’

Minister Grapperhaus wil de Nederlandse Syriëgangster Ilham B. uit Gouda toch in Nederland voor de rechter brengen. Dat blijkt volgens de rechtbank Rotterdam uit een brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die ommezwaai is opmerkelijk, omdat Nederland de vrouwen en kinderen die nu in detentiekampen in Noord-Syrië zitten, tot nu toe juist niet wil terughalen. ,,Dit is een nieuw standpunt", aldus de rechtbank. Het kan gevolgen hebben voor nog tientallen vrouwen.

In die kampen zitten zo'n 35 vrouwelijke Nederlandse Syriëgangers en hun 90 kinderen. Veel van hen reisden naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS of een andere jihadistische organisatie, maar ontvluchtten de organisatie of werden gevangen genomen door Koerdische strijdkrachten. De vrouwen en kinderen willen terug naar Nederland, maar het ministerie stelt al jaren dat het te gevaarlijk is om ze op te halen en dat hun terugkeer een gevaar kan vormen voor de nationale veiligheid.

Tegen een deel van de vrouwen loopt in Nederland een strafzaak. Dat is ook zo in het geval van Ilham B. uit Gouda. Zij zit samen met haar kinderen al meer dan twee jaar in het kamp Al Hol. B. wil naar Nederland om bij haar strafzaak aanwezig te zijn, het Openbaar Ministerie heeft ook (via het ministerie van Justitie en Veiligheid) om haar uitlevering verzocht. Maar er zit al ruim een jaar nauwelijks schot in de zaak.

Straffeloosheid

De advocate van Ilham B., Tamara Buruma, heeft vorig jaar een procedure aangespannen waarin ze vraagt de strafzaak tegen B. te sluiten. Als Nederland geen moeite doet de vrouw hierheen te halen, verspilt het zo het recht haar te straffen, stelde de advocate. Justitie wil de zaak juist open houden om ‘straffeloosheid’ te voorkomen.

De rechtbank stelt in haar uitspraak van vanochtend dat uit een brief die Grapperhaus op 19 mei aan het Openbaar Ministerie blijkt dat de minister ‘zich thans op het standpunt heeft gesteld dat berechting in Nederland wel degelijk de voorkeur verdient’. ,,Dit is een nieuw standpunt, dat betekenis kan hebben voor het daadwerkelijk doorgang vinden van de strafrechtelijke vervolging in Nederland en door de rechtbank niet licht ter zijde kan worden geschoven.”

Daar komt nog bij dat er begin juni een overleg zou zijn geweest tussen verschillende Europese landen over de mogelijkheden om samen te werken in het terughalen van Europese vrouwen uit Noord-Syrië. De rechtbank sluit daarom de zaak tegen Ilham B. nog niet, maar houdt de zaak nog zeker zes maanden aan.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid komt later vandaag met een reactie op de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.