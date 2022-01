Minister Yeşilgöz: ‘Carnaval kan doorgaan maar in aangepaste vorm’

Groesbeek heeft geen zin in een pinkster­car­na­val: ‘Vooral de wagenbou­wers zien er niets in’

GROESBEEK - De meeste carnavalsliefhebbers in Groesbeek hebben er geen zin in om het zottenfeest later in het jaar te vieren. De gezamenlijke carnavalsverenigingen zien dan ook af van het idee om komende Pinksteren los te gaan met een optocht en een feesttent.

30 januari