Ministerie erkent bewust achterhouden van explosief memo over toeslagenaffaire

Kamerleden Renske Leijten (SP) en Henk Nijboer (PvdA) willen alle informatie over het verdwijnen van het explosieve memo ‘onmiddellijk’ op tafel hebben. Volgens Leijten is het ‘nu zaak dat alle documenten en aanwijzingen die het ministerie heeft dat het memo-Palmen bewust is achtergehouden naar de Kamer komen’.



Vervolgens moet de parlementair advocaat ermee aan de slag, vindt ze. Leijten wil duidelijkheid of de Tweede Kamer wel alle gevorderde stukken kreeg en of er tijdens de verhoren van de parlementaire ondervraging over de toeslagen meineed is gepleegd door topambtenaren.



Nijboer zegt op Twitter dat het onderzoek van PwC ‘geen vrijbrief’ is voor het kabinet om dergelijke informatie niet met de Kamer te delen. ‘Ik wil de opgedoken stukken vandaag nog van de staatssecretaris ontvangen’, schrijft hij. ‘De Kamer gaat voor PwC.’