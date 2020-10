Ministerie erkent rekenfoutje bij patroon mondkapjes en gaat opnieuw rekenen

Grove fouten gemaakt bij drama met hoogwerker, waarbij Bart (53) en Jos (61) omkwamen

14 oktober ZWOLLE/ SOMEREN – Grove fouten zijn gemaakt bij het ongeval met een hoogwerker in Zaltbommel bleek woensdagochtend in de rechtbank in Zwolle. Bart Vink (53) en Jos Relou (61) uit het Brabantse Someren kwamen hierbij op 3 mei 2016 om het leven, de destijds 24-jarige Remco van Bogget overleefde de val van vijftien meter hoogte miraculeus.