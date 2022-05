Ministerie van VWS lag dwars bij uitbreiding ic’s tijdens pandemie

Aanleiding voor de onenigheid was onder meer de telling van het aantal ic-bedden in de ziekenhuizen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had subsidie gereserveerd voor de opschaling, maar het was volgens de woordvoerder niet duidelijk hoeveel ic-bedden een ziekenhuis precies had voor de pandemie. Alleen voor extra ic-bedden was het extra geld beschikbaar. Het ministerie moest zeker weten dat een half miljard euro voor de extra capaciteit goed werd besteed, aldus de woordvoerder.