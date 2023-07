Ministerie vernietigde onrechtmatig duizenden adoptiedossiers: ‘Gebrekkig en onzorgvuldig’

De toenmalige inspectie constateerde de fout al in 1983 maar gedoogde dit tijdelijk in afwachting van een officiële richtlijn. ,,Juist in dat jaar zijn er adoptiedossiers vernietigd. De inspectie betreurt dit.’’ Het is niet bekend van wie de toen vernietigde dossiers zijn.



Om onbekende reden zijn zo’n honderd adoptiedossiers wél bewaard gebleven. Op basis daarvan concludeert de inspectie dat de vernietigde dossiers vooral informatie over de adoptieouders bevatten, zoals hun aanvraag, toestemmingsverklaring, screening, correspondentie en de komst van het adoptiekind naar Nederland. ,,Er zaten hoogstwaarschijnlijk geen afstammingsgegevens van het kind’’, aldus de inspectie.



Sinds 1998 bevatten de dossiers wél meer informatie over de adoptiekinderen zelf, inclusief eventuele gegevens van biologische ouders. Inmiddels mogen deze niet meer vernietigd worden. Het ministerie stelde aanvankelijk dat dit sindsdien ook niet meer gebeurd is, maar ontdekte vorige maand dat dit in 2011 één keer toch het geval was. Of dit vaker gebeurd is, kan het ministerie niet zeggen.