Ministerie voegt 2 vrouwen en 7 mannen toe aan terreurlijst

Arrestatie na fatale schietpartij bij salsafeest in Best

13:32 De politie heeft vandaag de vermoedelijke schutter van de dodelijke schietpartij in Best van afgelopen zondag aangehouden. Een 33-jarige man uit Den Bosch kwam hierbij om het leven. Een vriend van hem, een man van 34 jaar uit dezelfde woonplaats, raakte gewond. In het belang van het onderzoek doet de politie verder geen mededelingen over de zaak.