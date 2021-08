Misbruikzaak Koranschool van start, maar in de wijk is het stil: uit angst praat niemand over bekend gezin

Op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid kent iedereen de 26-jarige Abdurrahman A. en zijn familie. Ze runnen er een sigarenboer en een parfumerie. Wonen doen ze in het appartementencomplex boven de tabakswinkel. Sinds een jaar of twee beheert de familie ook pastazaken aan de Randweg en de Spinozaweg in Lombardijen. Abdurrahman is regelmatig te zien in de firma’s. Zo ook zijn vader en drie broers.