Misdaadverslaggever Peter R. de Vries getuigt weer tegen Willem Holleeder

VIDEO Wolf lijkt zich definitief te vestigen in Drenthe

8:04 In natuurgebieden in Midden-Drenthe is de afgelopen maanden herhaaldelijk een wolf gezien. Als het om een en hetzelfde dier gaat, is dat volgens Staatsbosbeheer een teken dat de wolf zich mogelijk in Nederland wil vestigen. Een wolf die langer dan een half jaar in een bepaald gebied verblijft, beschouwt dat als zijn territorium.