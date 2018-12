Misdadigers jagen op het darkweb, spannend!

Programmeurs, experts in cryptocurrencys en hackers worden in de toekomst veel vaker als vrijwilliger ingezet bij de politie. De eerste ict’ers zijn al aan de slag. ‘Dit is toch spannender’.

Een supermarktketen heeft al aangeklopt bij de politie. Wat als hun data-analysten zich nu eens niet buigen over het gedrag van consumenten die de snelste weg naar de melk zoeken, maar de manier waarop criminelen te werk gaan?

Voor de politie is het een uitkomst, zegt Theo van der Plas, die zich bezig houdt met cybercrime en digitalisering. ,,We kunnen de snelle ontwikkelingen niet bijbenen, als we geen verbinding zoeken met het bedrijfsleven.’’

Belangrijker dan ooit, nu bijna elk politie-onderzoek een digitale component heeft, maar de politie van oudsher een organisatie is van ouderwets recherchewerk. De politie is blij met de inzet van de eerste vrijwillige ict’ers, dat volgend jaar rap groter moet worden.

Vraagbaak

En ook de vrijwilligers zelf zijn te spreken over de ontwikkeling. Neem Bob, die jaagt op criminelen die zich op het darkweb begeven. Omdat hij daar wellicht in de toekomst zijn fulltime baan van wil maken, wil hij niet met zijn echte naam in de krant. ,,Ik ben al sinds 2007 als vrijwilliger bij de politie, maar dan op straat. Doordat ik daarnaast als programmeur werk, werd ik al snel een vraagbaak voor collega’s.’’

Bob (31) werd de eerste vrijwilliger die aan de slag ging bij het Dark Web Team in Driebergen. Daar draait hij mee in onderzoeken naar het deel van het internet waar illegale diensten en producten worden aangeboden, zoals drugs, en wordt betaald met digitale munteenheden zoals de bitcoin. ,,Daar denken veel mensen anoniem te kunnen blijven, maar wie slim zoekt kan wel degelijk een identiteit achterhalen.’’

Zo deelt hij mee in de opdrachten die binnen het politieteam worden uitgezet. Als hij tijd heeft, kan hij met zijn beveiligde verbinding online gaan en meehelpen met het uitpluiswerk dat nog moet worden gedaan. ,,Dit is toch spannender. Je hebt nu met zwaardere criminelen te maken.’’

Zingeving

Van der Plas merkt dat veel meer mensen dat graag willen doen. Ze vinden zingeving in het werk, dat helpt Nederland veilig te maken. Tegelijkertijd moet worden opgelet dat de veiligheid niet in het geding komt, door derden in te schakelen. ,,Daarom zijn we begonnen met de inzet van vrijwilligers die al aan de politie waren verbonden. Zij zijn al gescreend.’’ En hebben een speciale aanvullende opleiding gekregen.

Dat krijgen ook de vrijwilligers die vanaf volgend jaar extern worden aangetrokken. Uiteindelijk moet het zelfs mogelijk worden bij wijze van bedrijfsactiviteit mee te doen aan een hackathon in dienst van de politie. In Engeland worden met de inzet van vrijwillige ict’ers al goede resultaten behaald. Zij bieden kennis die de politie niet altijd in huis heeft.

Roeping