Miss-verkiezing in Den Haag eindigt in een grote rel

Aanleiding is volgens de vrouwen de mishandeling van de directeur van het evenement een week voor de grote finale, zo blijkt uit een brief die ze gezamenlijk hebben opgesteld. Dat zou zijn gebeurd tijdens een laatste training waar de meeste kandidaten bij waren, vertelt Sjahiena Rahmoe (22), een van de finalisten die nu thuis bleef. ,,Het was heel eng om me te maken. Iedereen had een capuchon op. Eerst dacht ik dat het een overval op ons allemaal was. Maar ze hadden het duidelijk gemunt op de organisator.’’



De mishandeling was niet het enige dat meespeelde. Volgens de vrouwen hoorden ze al langer geruchten dat de directeur mogelijk op ongepaste wijze omging met sommige kandidaten die hij begeleidde. Ook kregen de vijf kandidaten te horen dat er zou worden gesjoemeld met de manier waarop de uitslag tot stand komt en zou afgelopen week een finaliste van vorig jaar in elkaar zijn geslagen.