Misstanden Premier League: 'Decoder maakt voetbal kapot’

Het vorige voetbalseizoen was er voor de Engelse fans een om van te dromen. Engelse clubs wonnen alle Europese prijzen. Het was voor de fans opnieuw een bewijs dat de Engelsen met hun Premier League niet alleen de rijkste competitie hebben, maar ook de beste. Wat een succes!



Uitgerekend in die hosannatijden werkte schrijver en journalist John Nicholson aan zijn boek Can we have our football back? In plaats van euforisch voor de buis te zitten, schreef hij een kritisch en activistisch boek.