Misstanden zijn door fraude met tachograaf nauwelijks meer op te sporen

Die zorgwekkende conclusie trekt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een rapport dat vanmorgen naar de Tweede Kamer is gestuurd. De waakhond twijfelt hardop of de tachograaf nog een betrouwbaar handhavingsinstrument is.



Fraude was eerder makkelijk op te sporen. Zo werden in het verleden magneten gebruikt om de tachograaf mee te manipuleren of namen chauffeurs andermans bestuurderskaart mee, zodat ze op naam van een collega extra uren konden maken.



In 2017 en 2018 voerde de ILT samen met de politie en het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek uit naar tachograaf-fraude in vrachtwagens. Daaruit is naar voren gekomen dat fraudeurs nu printplaten en software aanpassen om niet gepakt te worden.