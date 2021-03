Mo (25) verloor zijn vader, moeder, broertjes én zusjes en is nu zelf dood na verschrikkelijke val

Slachtof­fer van noodlottig ongeluk aan de Oudegracht blijkt 25-jarige Somaliër die vermoede­lijk dakloos was

1 maart Bij het noodlottige ongeluk dat afgelopen zondagavond plaatsvond op de Oudegracht in Utrecht is een 25-jarige man van Somalische afkomst om het leven gekomen. De man was alleen in Nederland, had geen uitvaartverzekering en vermoedelijk ook geen vaste woon- of verblijfplaats.